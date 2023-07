Dall’Università di Parma un ventaglio di agevolazioni e contributi per studenti e studentesse

Dall’innalzamento della “no tax area” al fondo di garanzia per gli affitti, sono tante le iniziative avviate dall’Università di Parma per il 2023-24 a favore di studenti e studentesse: iniziative che si integrano con i numerosi interventi (borse di studio, alloggi, contributi per la ristorazione, contributi per esperienze di mobilità all’estero, servizi e contributi per studentesse e studenti disabili) messi in campo dell’Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori ER.GO.

L’Ateneo è infatti fortemente impegnato nel fornire la migliore accoglienza possibile ai propri studenti e alle proprie studentesse e cerca di affiancarli anche con azioni che riguardano settori importanti della vita non solo strettamente accademica.

Per ricordare solo le principali agevolazioni di cui possono beneficiare gli studenti e le studentesse Unipr per il 2023-24, qui di seguito una breve sintesi.

“No tax area” innalzata da 24.500 a 27mila euro

La “no tax area” passa da 24.500 a 27mila euro. Si alza dunque a 27mila euro la soglia ISEE al di sotto della quale neoiscritte/i e studentesse e studenti iscritti entro il primo anno fuori corso con merito sono esonerati dal pagamento dei contributi: devono pagare solo la tassa regionale di 140 euro e il bollo virtuale 16 euro.

Il meccanismo di tassazione adottato dall’Università di Parma si conferma un sistema personalizzato, con una forte attenzione alla dimensione del diritto allo studio e nello stesso tempo modulare e premiante. L’importo della contribuzione è calcolato in misura progressiva sulla base dell’indicatore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) e considera, come ulteriori elementi, il merito e l’anzianità di iscrizione. Il contributo universitario personalizzato varia in base all’ambito scientifico disciplinare del corso.

Fondo di garanzia affitti

Un vero e proprio “patto” che coinvolge Ateneo, studentesse e studenti affittuari, proprietari di immobili. L’Università di Parma interviene così in una delle questioni più rilevanti per chi non risiede a Parma e vuole studiarvi: quella della casa.

Il Fondo ha un duplice obiettivo: da un lato supportare studentesse e studenti che, pur non avendo avuto accesso ai benefici del diritto allo studio a causa delle graduatorie, si trovino ugualmente in condizioni economiche disagiate, consentendo la concessione di canoni calmierati sul mercato degli alloggi; dall’altro ridurre per il locatore, nell’ambito di un contratto, l’entità del rischio derivante da insolvenze o danni.

Studentesse e studenti che richiederanno di accedere al Fondo saranno collocati in graduatoria sulla base dell’indicatore ISEE (dal più basso al più alto). L’accesso al Fondo, gestito dal Centro Accoglienza e Inclusione – CAI di Ateneo, è sempre aperto e la graduatoria aggiornata di continuo.

Tutte le info sul sito Unipr al link

https://www.unipr.it/fondo-di-garanzia-affitti-studenti.

Abbonamenti bus scontati su Parma e su Piacenza

Sono in corso di rinnovo le convenzioni che consentono a studenti e studentesse Unipr regolari (cioè non fuori corso) iscritti nelle sedi di Parma e di Piacenza di fruire di un significativo sostegno nella sottoscrizione degli abbonamenti bus annuali. I dettagli delle due iniziative saranno diffusi a fine mese.

Borse di studio, servizi abitativi e altri interventi ER.GO

Naturalmente anche studenti e studentesse Unipr possono accedere a servizi e benefici messi a disposizione per il 2023-2024 da ER.GO, l’Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori. Sono messi a bando borse di studio, alloggi, contributi per la ristorazione e contributi per esperienze di mobilità all’estero, servizi e contributi per studentesse e studenti disabili.

Tutte le info sul sito di ER.GO al link https://www.er-go.it/