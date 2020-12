Daniela Pittari e Giacomo Vescovini nominati coordinatori della Pedemontana

Il «giro lungo» di Italia Viva Parma continua.

La «tappa» di questi giorni è stata l’importante riunione della zona dei comuni della Pedemontana Parmense, durante la quale è stata ufficializzata la nomina da parte del coordinatore nazionale Ettore Rosato, dei due coordinatori di zona Giacomo Vescovini (dirigente scolastico) e Daniela Pittari (consigliera comunale di Medesano, membro dell’assemblea nazionale di Italia Viva).

Questa tappa del percorso si è rivelata fondamentale per l’appoggio e la partecipazione di diversi iscritti. Orgoglio e soddisfazione per i coordinatori provinciali Valentina Morestori e Francesco Zanaga e per l’analisi sulla situazione di questa fase di emergenza. “Oggi, più che mai, davvero la collaborazione è necessaria e fondamentale. Italia Viva guarda al concreto, servono riforme urgenti e strutturali: lavoro e fiscalità, nuove politiche famigliari e sburocratizzazione per cittadini ed imprese. Italia Viva vuole farlo soprattutto tramite l’ascolto dei cittadini.

Nei giorni scorsi abbiamo messo a fuoco tutti questi obiettivi per arrivare pronti alle elezioni amministrative di alcuni comuni nel 2021 (in particolare Felino, Sala Baganza, Traversetolo). Partiamo dai comitati tematici per riuscire a coinvolgere persone anche non iscritte.”