Daniele Capezzone ospite di Missione Parma

Torna a Parma Daniele Capezzone, direttore editoriale di Libero e opinionista di punta sulle reti Mediaset, per la presentazione del suo ultimo libro “Occidente. Noi e loro”. Sarà ospite di Missione Parma, il movimento giovanile guidato dal consigliere comunale Virginia Chiastra.

L’incontro, fissato per lunedì 14 aprile alle ore 18 presso il Cubo (via La Spezia, 90), metterà al centro la politica internazionale e i possibili scenari futuri dell’Occidente, le guerre in corso in Europa e ai suoi confini, le minacce dei regimi illiberali e antidemocratici.

“Con Daniele Capezzone ci lega un rapporto professionale e di amicizia che dura da anni. Lo abbiamo voluto fortemente come protagonista di un evento a sfondo geopolitico per la sua autentica prospettiva pro libertà, un concetto che per noi di Missione Parma è un cardine della nostra visione del mondo e che potrà offrire un’interpretazione più ordinata e razionale dei conflitti in corso, bellici e non” ha commentato Virginia Chiastra per lanciare l’iniziativa, che sarà aperta al pubblico.