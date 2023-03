Danilo Dumas rieletto alla presidenza dei Granatieri di Sardegna sezione di Parma

Danilo Dumas è stato rieletto alla guida della sezione Associazione Nazione Granatieri di Sardegna.

Come previsto dallo statuto, rimarrà in carica per i prossimi quattro anni e avrà la responsabilità di tener viva la storia del più antico corpo militare d’Italia.

ll’unanimità sono stati indicati, quali componenti del consiglio, il GRA. Antonaci Giovanni, il GRA. Sozzi Sandro e il GRA. Daniele Andrea Leonardi.

L’assemblea ha dato la possibilità di focalizzare, ancora una volta, la ricchezza della nostra storia, di sottolineare la preziosità dei valori e dei principi che sono alla base della storia dei Granatieri di Sardegna.

Le parole del presidente Danilo Dumas: “Contentissimo per esser stato rieletto, Vi voglio ringraziare per la fiducia accordatami, per il grande lavoro svolto e per i positivi risultati raggiunti nei miei primi quattro anni alla guida della sezione ANGS di Parma. È un incarico impegnativo e sfidante al tempo stesso, ma sono certo che con la vostra collaborazione sapremo raggiungere nuovi e massicci obiettivi, per tener sempre viva la storia dei Granatieri di Sardegna nella città di Parma”.