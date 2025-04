Danneggia la porta di un condominio e lancia bottiglie di vetro contro le auto. Denunciato

L’intervento dei Carabinieri, caratterizzato da professionalità e capacità nella gestione di una situazione di emergenza, ha permesso di evitare conseguenze ben più gravi e di assicurare alla giustizia il presunto responsabile dei reati commessi.

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Vigatto hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Parma un cittadino straniero di 38 anni, ritenuto – a seguito degli accertamenti e delle verifiche svolte – responsabile di una serie di reati e violazioni amministrative. Le accuse comprendono resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento, getto pericoloso di cose, porto di armi o oggetti atti ad offendere, detenzione di una modica quantità di crack e ubriachezza molesta.

L’episodio si è verificato nel pomeriggio del 16 aprile, quando la Centrale Operativa ha inviato una pattuglia della Stazione di Vigatto, supportata da una della Sezione Radiomobile di Parma, in una traversa di via Trieste. Alcuni residenti, visibilmente preoccupati, avevano contattato il 112 per segnalare la presenza di un uomo in evidente stato di alterazione psicofisica che, urlando, stava danneggiando la porta d’ingresso di un condominio.

Giunte rapidamente sul posto, le pattuglie hanno individuato l’uomo, riconosciuto come un 38enne straniero già noto alle forze dell’ordine per precedenti episodi. Invitato alla calma, l’uomo ha reagito con crescente aggressività, arrivando a lanciare diverse bottiglie di vetro contro le auto in transito, senza fortunatamente colpire alcun veicolo.

Quando ha compreso che i Carabinieri non si sarebbero allontanati, l’uomo ha estratto dalla tasca un coccio di vetro appuntito, minacciando di tagliarsi la gola se i militari non avessero interrotto l’intervento.

In questo delicato frangente, i Carabinieri hanno dimostrato grande sangue freddo e sensibilità, avviando una lunga trattativa basata sull’ascolto e sulla comprensione. Con pazienza, hanno cercato di tranquillizzarlo e di dissuaderlo dall’intento autolesionistico, instaurando un dialogo costruttivo.

Approfittando di un momento di distrazione dell’uomo, i militari sono infine riusciti a bloccarlo e disarmarlo, evitando conseguenze più gravi.

L’uomo, che mostrava chiari sintomi di recente abuso di alcol, è stato immediatamente sottoposto a controllo. Durante la perquisizione, i Carabinieri hanno rinvenuto nelle tasche della giacca e dei pantaloni ulteriori pezzi di vetro tagliente, che andavano a costituire una sorta di lama improvvisata, oltre a una dose di crack. Tutto il materiale è stato sequestrato.

Il successivo sopralluogo ha confermato il danneggiamento dell’ingresso del condominio e la presenza di numerosi frammenti di vetro a terra, conseguenti alla rottura delle bottiglie. Le testimonianze raccolte dai residenti hanno confermato l’identità dell’autore.

Al termine degli accertamenti e raccolti tutti gli elementi probatori, l’uomo è stato accompagnato in caserma e, nel rispetto del principio di presunzione d’innocenza fino a sentenza definitiva, denunciato all’Autorità Giudiziaria e Amministrativa per i reati contestati.