“Danzamente” porta i colori di Chagall sul palcoscenico del Regio

Questa mattina l’Assessore allo Sport Marco Bosi ha ricevuto in Municipio Mauro Bernardi, vicepresidente del Comitato CSEN (Centro Sportivo Educativo Nazionale) di Parma. Il 21 novembre al Teatro Regio andrà in scena Danzamente, spettacolo dedicato al pittore Marc Chagall. L’iniziativa è organizzata dal Comitato Provinciale CSEN Parma ApS, con il patrocinio e il sostegno del Comune di Parma.

“Danzamente” nasce come rassegna corale che unisce arte, danza e poesia visiva, ispirandosi all’universo onirico di Chagall a quarant’anni dalla sua scomparsa. Il mondo visionario del pittore – popolato da amanti sospesi nell’aria, animali fantastici e paesaggi intrisi di colore – prenderà forma attraverso la danza, in un dialogo tra corpo, musica e luce.

Sul palcoscenico del Regio si alterneranno oltre 250 danzatori e danzatrici provenienti da scuole di danza di Parma e provincia, in un progetto che celebra la creatività e la vitalità della comunità locale.

L’evento prevede due spettacoli, alle ore 18 e alle ore 21, condotti da Francesca Abbati e Marco Macrì. I biglietti sono disponibili sulla piattaforma online VivaTicket e presso la biglietteria del Teatro Regio di Parma.