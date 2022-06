Dario Costi: “Righe blu troppo estese, togliamole”. VIDEO. Samuele (Sinistra coraggiosa): “Non condivido”

‘Andare a trovare un proprio famigliare in via Toscana o al San Leonardo e pagare le righe blu è assurdo’. Lo ha detto Dario Costi questa mattina in una conferenza stampa in quello che lui ha definito un ‘luogo simbolo dell’inefficienza di questa Amministrazione, il parcheggio della Ghiaia inaccessibile fino alle 19,30’ con grave danno anche per i commercianti.

‘Il varco sul Lungoparma potrebbe essere spostato di 50 metri o abbinata la tecnologia targa e scontrino per renderlo accessibile tutto il giorno’.

‘Cancellare le righe blu e rimettere 50 vigili per le strade si può, lo abbiamo studiato in questi mesi’ dice Costi. ‘Le righe blu si sono estese troppo e sono diventate una tassa occulta per i parmigiani, vanno tolte. Tutto questo garantendo la sosta per i residenti alla sera, attraverso tagliando, e una rotazione con disco orario di giorno per tutti gli altri’.

Quindi la razionalizzazione di ItCity, Infomobility e Parma Infrastrutture ‘per fare un’unica partecipata che utilizzi il personale per la parte amministrativa e burocratica oggi sbrigata dalla Polizia municipale che, liberata dalle pratiche, si potrebbe dedicare alla sicurezza e al controllo del territorio’.

Francesco Samuele, candidato della lista “Parma – Sinistra Coraggiosa”, risponde a Costi con un video non condividendo la proposta di Costi.