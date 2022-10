Dario Costi presenta il movimento politico “Parma Ora”

“Oggi riprendiamo il percorso da dove l’avevamo lasciato. E lo riprendiamo qui, davanti alla sede elettorale della nostra campagna che rappresenta il luogo dove il nostro programma è cresciuto”.

Così il consigliere comunale di Parma Dario Costi, che qualche mese fa da candidato a sindaco fu raccolse un sorprendente consenso pari al 13,5%, annuncia in conferenza stampa la nascita del movimento politico “Parma Ora – Un progetto di Comunità”. Il nome deriva da quello delle due liste civiche che lo hanno sostenuto alle comunali, unitamente a Civiltà Parmigiana e Azione.

“Vogliamo allargare il perimetro dell’alleanza delle comunali con un contenitore aggregante” dichiara Costi. “In questi mesi in tanti mi hanno chiesto di andare avanti, e io lo faccio con convinzione tanto dentro quanto fuori dal consiglio comunale. Il nostro programma meritava di essere ulteriormente sviluppato. Vogliamo evidenziare lacune nei quartieri di cui nessuno parla con case agganciate al pozzo di cantiere e non all’acquedotto. E stimolare il dibattito di cultura politica in città.”

In merito ai primi cento giorni dell’Amministrazione Guerra, Costi è severo: “Nei consigli comunali finora convocati ho notato un’attività amministrativa lenta, fatta di atti dovuti e di una gestione condominiale. Ho votato contro le linee programmatiche presentate dalla maggioranza che sono il trasferimento di ragionamenti vaghi, di logiche superate, di approcci deboli come quei 60 km di poste ciclabili lungo le strade. L’intervento del Comune sul gravissimo problema del caro bollette è stato un’aspirina. Porterò in consiglio le proposte e le posizioni del nostro movimento. Ringrazio Alain Gennari, Paolo Mora, Giuseppe Dallara e altri che hanno insistito perchè ripartissimo”.

“Sono contento di questa ripartenza, che era doverosa nei confronti di chi ci ha sostenuto” ribadisce Paolo Mora. “La nostra intenzione è quella di rafforzare la coalizione con cui ci siamo presentati alle comunali. Sono contento di avere qui con noi Marco Adorni.” AM