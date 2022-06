Dario Costi: “Solo noi possiamo battere Guerra al ballottaggio e fermare l’aeroporto cargo”. Appello al voto. VIDEO

‘Il nostro quartiere è molto preoccupato perché rischiamo di trovarci con una aeroporto inaspettato, perché nessuno ne ha mai parlato, ma su cui si sta lavorando, e temiamo di vederlo quando ormai sarà impossibile tornare indietro’.

Lo dice Maria Alessandra, genitore, che abita a Fognano da un paio di anni, una delle tanti abitanti della zona che dice no all’aeroporto cargo e che per questo si è affidata a Dario Costi che anche oggi ha ribadito ‘l’importanza di difendere la città partendo dal tema dell’aeroporto, motivo per cui ci siamo rivolti a Pizzarotti e Bonaccini per chiedere spiegazioni senza mai averle. Il Governatore è venuto in città e invece di risponderci ha detto a chi lo contestava di andare a lavorare. Un atteggiamento inammissibile, la protesta di ieri in piazza però ci racconta di una città che non vuole più subire ordini’.

Quindi Costi parla dell’accordo politico: ‘Bonaccini ha voluto l’accordo Pd-Effetto Parma, scelto un candidato debole e ieri è venuto per ribadire la sua centralità non dicendo nulla sui 12 milioni che la Regione ci darebbe in cambio, una somma la cui destinazione noi chiediamo venga decisa dal Consiglio comunale attraverso una discussione pubblica e non dalla Regione’.

‘Fra due giorni si voterà – conclude Costi – e se verrà scelta questa Amministrazione sicuramente si eseguirà il mandato di Bologna contro la nostra città e vedremo 19mila aerei all’anno scendere sulla nostra testa ogni anno. Solo noi al ballottaggio possiamo vincere contro Guerra e fermare questo scenario’.