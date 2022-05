Dario Costi sulle politiche per anziani: “Più coinvolgimento con il privato e favorire la domiciliarità”

Ci sono due livelli di intervento, nel campo degli anziani, all’interno del programma di Dario Costi redatto con l’esperta del settore Maria Antonella Tammuzzo, candidata con Civiltà parmigiana: uno riguarda le strutture, il secondo la domiciliarità. “La crescita della popolazione anziana è una questione su cui dovremo lavorare da subito supportando le strutture pubbliche e, per abbattere le liste di attesa, stringendo maggiore collaborazione con il privato snellendo la burocrazia e prevedendo nuove convenzioni”.

Quindi la domiciliarità con un sostegno alle famiglie e il supporto di nuove tecnologie: “La smart city per anziani è una grande opportunità in termini di sicurezza sia a casa che in città’ dice Costi che prevede anche sperimentazioni in co-housing e modelli residenziali di piccole comunità assistite. ‘Infatti attraverso la tele medicina e il controllo in remoto dello stato di salute si ha una grande opportunità per la tranquillità degli anziani, ma la tecnologia è importante anche per la sicurezza nelle strade con i pali intelligenti che possono attivare segnalazioni di soccorso”.

Costi propone poi mezzi pubblici e fermate su misura oltre ad aree conviviali all’aperto per favorire la socialità. Infine per superare il problema del digital divide, “l’anziano troverà nelle case di comunità facilitatori che lo potranno supportare nel gap di conoscenza”.