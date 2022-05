Dario Costi sullo stadio Tardini: “Rivedere il progetto”

‘Una situazione gestita molto male, l’ennesima da parte di questa Amministrazione, che prima ha presentato senza alcuna dialettica con il quartiere un progetto fuori scala di fronte al quale i cittadini si sono fortemente preoccupati’.

Sono le dichiarazioni di Dario Costi sulla questione del Tardini che il candidato sindaco ha analizzato insieme a due abitanti del quartiere, il professor Renzo Rossolini e l’avvocato Claudio Anzalone: ‘Calare sulla testa un’astronave sopra un monumento storico che ama tutta Parma e a cui tutti sono affezionati non va bene, un progetto che nella sua scala è di una grande città e che deve essere servito da infrastrutture adeguate e non può diventare un elemento di problematica – prosegue Costi -. Così come è stato presentato, dice Costi, va spostato nel nuovo scenario infrastrutturale che stiamo disegnando nella parte nord, servito dalla tramvia che dalla stazione porta alla fiera e alla futura alta velocità e vicino alla tangenziale’.

Rossolini e Anzalone da parte loro parlano di Amministrazione che lascia in eredità al prossimo Consiglio comunale ‘un’operazione insostenibile così come ammessa dall’advisor nella relazione del giugno 2021, relazione che è stata omessa e resa nota solo dopo il voto di gennaio in Consiglio comunale’