Davide Carancini (Forza Italia): “È tempo di rilanciare le attività di Salsomaggiore”

Turismo e commercio devono essere in assoluta simbiosi. Attività e negozi curati, con un’offerta importante, generano un interesse turistico che si autoalimenta. Il candidato consigliere di Forza italia per Salso Davide Carancini fa il punto sulla situazione cittadina in vista delle elezioni del 14 e 15 maggio prossimi.

Negli ultimi dieci anni abbiamo assistito a una strage senza precedenti di attività che erano un punto di riferimento per i salsesi e per i turisti, sia che fossero terme, alberghi, negozi, locali da ballo, bar, pizzerie, fontane o altro. Il fastidio dovuto alla microcriminalità dilagante ha fatto il resto. Tanto che Salsomaggiore e Tabiano hanno iniziato a vivere nell’incubo psicologico.

Ho sempre pensato che Salsomaggiore fosse il posto migliore in cui vivere anche se non ho sempre abitato qui. I negozi, il profumo dei fiori, i personaggi, la tranquillità: tutto era di una bellezza molto difficile da esprimere a parole. Ma oggi chi viene a Salso anche per una breve vacanza? In una località spoglia, trascurata e vivace quanto il suo cimitero viene qualcuno, di passaggio, prende un caffè e se ne va appena possibile.

È però giunto il momento di stravolgere questo scenario tragico. Bisogna raccogliere risorse e progetti sia pubblici che privati, sfruttare al meglio le professionalità che abbiamo in città e mantenere un dialogo diretto e costruttivo con i Ministeri da cui abbiamo già le prime risposte politiche tanto che diversi politici nei giorni scorsi sono venuti in visita. Magari anche riportando Miss Italia a Salso, il concorso “influencer” di mode e tendenze.

Occorre creare un brand “Salsomaggiore & Tabiano” con cui inserirsi in un mercato preciso, incrementando l’offerta di eventi e opportunità così da avviare il volano che genera economia quindi benessere. Ma se nessuno fa nulla, quel volano non partirà mai, testimone ne è lo stato attuale di Salso e Tabiano.

Noi, come Forza italia per Salso siamo pronti a fermare il declino, per questo chiediamo vivamente ai salsesi di non sprecare questa possibilità.

Davide Carancini – Candidato Forza Italia per Salso alle elezioni amministrative 2023