Davines Group riconosciuta B Corp Best For The World 2022 grazie all’eccezionale impatto positivo nell’area ambiente

Davines Group è stata nominata B Corp™ Best for the World™ 2022 in virtù dell’eccezionale impatto positivo nell’area Ambiente.

Best for the World è un primato riconosciuto da B Lab alle B Corp certificate, i cui score ottenuti per le cinque aree di impatto del B Impact Assessment- comunità, clienti, ambiente, governance e persone- rientrano nel 5% dei migliori punteggi di tutte le B Corp della stessa dimensione.

Davines Group ha ottenuto questo riconoscimento grazie a iniziative come la carbon neutrality raggiunta in tutti gli uffici di Davines del mondo, l’aumento della percentuale di materiali riciclati o provenienti da fonti alternative a quelle fossili nel portfolio dei packaging e l’utilizzo maggioritario, nelle proprie formule, di ingredienti altamente biodegradabili: in 5 anni Davines ha aumentato dell’11,5% la biodegradabilità delle formule, cosa che ha portato a un minore bio-accumulo e a una maggiore salvaguardia del pianeta.

“Siamo orgogliosi di questo riconoscimento perché premia il nostro impegno tangibile per generare un impatto positivo sul pianeta e su tutte le realtà con cui entriamo in contatto. Il Gruppo, con i due brand Davines e Comfort Zone, ha intrapreso da diversi anni un percorso volto a rendere la sostenibilità uno degli elementi distintivi del modello organizzativo e allo stesso tempo a collaborare e unire le forze con le altre aziende B Corp. Questo perché siamo convinti che l’unico modo per avviare e accelerare la necessaria trasformazione dall’attuale modello socioeconomico estrattivo a un nuovo paradigma rigenerativo – una trasformazione ormai non più rimandabile – sia quello di creare alleanze e coalizioni multilaterali, che lavorino congiuntamente ad un obiettivo comune” commenta Davide Bollati, Presidente del Gruppo Davines.

Ogni anno, Best for the World riconosce le B Corp più virtuose che, tramite le proprie attività, riescono a generare un forte impatto positivo. Essere una B Corp “Best For The World” è molto più di un semplice riconoscimento: rappresenta l’opportunità di condividere conoscenze, insegnamenti e best practice con la community B Corp e altre imprese al di fuori della community per incoraggiare la trasformazione del mondo del business.

La lista completa delle aziende BFTW 2022 è disponibile su bcorporation.net

Il riconoscimento Best for the World è gestito da B Lab, l’ente non profit internazionale che certifica e coordina le B Corp, ovvero le imprese che soddisfano determinati standard di performance sociale e ambientale, responsabilità e trasparenza. Oggi ci sono più di 5.000 B Corp in 80 Paesi e 155 settori, unite da un obiettivo comune: costruire un sistema economico inclusivo, equo e rigenerativo.

“Ogni edizione di Best for the World è un’opportunità per mostrare come le aziende possono e devono operare per creare un impatto positivo reale e duraturo per le loro persone, i clienti, le comunità e l’ambiente”, ha dichiarato Dan Osusky, Head of Standards and Insights di B Lab Global. “Sebbene nessuna azienda sia perfetta e anche le migliori possono e devono continuare a migliorare, le B Corp riconosciute come Best For The World rappresentano per noi – responsabili della definizione degli standard, B Corp, aziende non certificate e promotori della sostenibilità – un esempio di come modificare la leadership delle imprese per compiere progressi nell’affrontare le attuali sfide globali”.

La certificazione B Corp non si limita a valutare un prodotto o un servizio, ma valuta l’impatto sociale e ambientale complessivo dell’azienda che lo offre. Per ottenere la Certificazione B Corp, un’azienda deve raggiungere un punteggio di almeno 80 punti nel B Impact Assessment – una valutazione dell’impatto positivo dell’azienda – e superare un’analisi dei rischi, una valutazione dell’impatto negativo dell’azienda, modificare la propria governance aziendale per essere responsabile nei confronti di tutti gli stakeholder, non solo degli azionisti ed essere trasparente mettendo a disposizione le informazioni sulla propria performance di sostenibilità nella pagina dedicata al proprio profilo aziendale all’interno del sito di B Lab.