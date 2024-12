De Pascale annuncerà la giunta regionale mercoledì 11 dicembre

Il presidente della Regione Emilia Romagna Michele De Pascale si prende tutto il tempo necessario per comporre la Giunta regionale. Gli incastri partitici, territoriali, di genere, delle competenze non hanno ancora trovato soluzione.

I nomi degli assessori saranno annunciati in una conferenza stampa prevista per mercoledì 11 dicembre, due giorni prima dell’insediamento dell’Assemblea regionale convocata per venerdì 13 dicembre.