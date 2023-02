De Vanna eletto coordinatore provinciale di Avviso Pubblico

“L’Assessore ai Lavori Pubblici e Legalità Francesco De Vanna è stato eletto coordinatore provinciale di Avviso Pubblico.”

Lo scrive il sindaco Michele Guerra sulla sua pagina Facebook. “La cultura della legalità e la sua promozione rimangono sfide centrali e decisive per gli enti territoriali. In un momento storico come questo, poi, con la sfida del PNRR in corso, monitorare le azioni criminose e corruttive è fondamentale per garantire le opere e un giusto iter delle procedure. Auguro buon lavoro a Francesco, sapendo che lo svolgerà al meglio.”