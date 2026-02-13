Debora Serracchiani a Parma per sostenere in “no” al referendum sulla giustizia

Al dibattito sul referendum del 22 e 23 marzo si aggiunge la deputata del Pd Debora Serracchiani che sarà a Parma lunedì 16 febbraio, alle 18, al Circolo Arci Toscanini in via Emilia Ovest, per sostenere il Comitato per il No in un incontro pubblico dal titolo “Vota No, per difendere giustizia, Costituzione e democrazia”.

L’iniziativa, organizzata dai circoli Pd di Montechiarugolo, Pablo, Parmacentro e Pedemontana insieme al Comitato provinciale per il No e ad Arci Parma, offrirà al pubblico un’occasione unica per confrontarsi con esperti e rappresentanti istituzionali sul tema cruciale della riforma.

Oltre a Serracchiani, membro della II Commissione Giustizia alla Camera e responsabile Giustizia del Pd, interverranno il procuratore della Repubblica Calogero Gaetano Paci, l’avvocato giuslavorista Mauro Mazzoni e Lisa Gattini, segretario generale Cgil Parma. A moderare l’incontro sarà il sindaco di Montechiarugolo, Daniele Friggeri, coordinatore dell’iniziativa.

L’appuntamento punta a stimolare il dibattito cittadino e a chiarire le ragioni del No, approfondendo gli aspetti legati alla tutela della Costituzione, della democrazia e della giustizia, in vista del voto nazionale di primavera.

(foto Wikipedia)