Decisivo passo in avanti sulla diga di Vetto, Rainieri: “Grazie al Mit e al ministro Salvini”

Dopo decenni di stop – dell’opera si inizia a parlare nel 1988 – si rimette mano al progetto tanto atteso dal territorio.

A seguito del finanziamento del Mit, guidato dal vicepremier Matteo Salvini, di circa 395.000 euro si è proceduto alla fine del 2023 alla gara.

La commissione aggiudicatrice, presieduta dal Rup Pietro Torri e composta da esperti del settore ha stilato nei giorni scorsi la graduatoria e individuato l’impresa.

Prossimi passi: la redazione del piano e l’individuazione della sede più idonea, nell’ambito della Val d’Enza.

Grande soddisfazione del ministro Salvini, che si è speso in questi mesi per ridare impulso ai tanti cantieri trascurati da anni.

“Un altro passo avanti perché al ministero c’è chi vuole procedere senza indugio verso la costruzione della diga di Vetto. Le resistenze al progetto sono all’interno della sinistra, anche quella che sostiene Bonaccini”.

Questo il commento a caldo rilasciato dal vicepresidente dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna ed esponente della Lega, Fabio Rainieri, riguardo alla notizia che a breve sarà aggiudicato l’incarico per il progetto di fattibilità della alternative progettuali per la realizzazione della diga di Vetto.

“Grazie al MIT guidato da Salvini l’iter per la realizzazione di quest’opera fondamentale per dare più acqua a un territorio che da decenni ne ha enormemente bisogno, ha avuto una netta accelerazione – ha aggiunto Rainieri – Rimane però ancora da vincere la riluttanza della Giunta regionale di sinistra che, al di la della convinzione verso la necessità di questo invaso da parte di alcuni suoi esponenti, è comunque sostenuta da forze che vi sono apertamente contro e che saranno determinanti per confermare tale maggioranza regionale alle prossime scadenze elettorali. Senza una forte volontà della Regione il progetto è infatti destinato ancora una volta ad arenarsi”.