Decoro Urbano: conclusa bonifica della discarica abusiva all’ex Salamini  

È stata completata oggi la bonifica della discarica abusiva in via Nadi, nell’area ex-Salamini, a conclusione delle operazioni condotte congiuntamente dalla Polizia Locale e da Iren Ambiente. Un intervento che si inserisce nelle azioni prioritarie dell’Amministrazione per la tutela del decoro urbano e della qualità ambientale.

Le attività hanno previsto l’ispezione dei rifiuti abbandonati e la raccolta di elementi utili all’identificazione dei responsabili, anche attraverso l’utilizzo del sistema di videosorveglianza e delle fototrappole potenziate negli ultimi anni.

“Gli abbandoni illegali rappresentano un comportamento inaccettabile che danneggia l’ambiente, deturpa gli spazi pubblici e scarica sulla collettività costi rilevanti” commenta Gianluca Borghi, Assessore alla Sostenibilità Ambientale ed Energetica, Agricoltura e Mobilità. “La bonifica di oggi restituisce decoro a un’area compromessa, ma soprattutto conferma una linea di assoluta fermezza: chi sporca la città ne risponde. Rafforziamo ulteriormente controlli, strumenti tecnologici e attività di accertamento per contrastare con ancora più efficacia ogni forma di abbandono illecito”.

L’abbandono illecito di rifiuti resta un reato penale, con sanzioni che possono arrivare fino a 6.000 euro per i cittadini e fino a 26.000 euro per le aziende, oltre alle ulteriori conseguenze previste dalla legge. Continuano le operazioni di indagine della Polizia Locale per risalire a chi ha compiuto gli abbandoni.

L’intervento rientra in un impegno costante e crescente dell’Amministrazione per prevenire e reprimere i comportamenti irregolari, tutelare l’ambiente e garantire spazi urbani puliti, sicuri e decorosi per tutti.