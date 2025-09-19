Ultime notizie
Dehors: Fiepet Confesercenti Parma, bene la proroga fino al 2027

di Tatiana Cogo

Fiepet Confesercenti Parma accoglie con favore la proroga dei termini per le concessioni semplificate per l’installazione dei dehors fino al 30 giugno 2027.

Una scelta che dà prospettiva e certezze agli imprenditori – commenta Daniele Piccioni, presidente Fiepet Parmae che consolida uno strumento ormai strutturale per la città. I dehors dei nostri pubblici esercizi valorizzano il centro storico, rendono più vivibili le piazze, aumentano la sicurezza e migliorano il servizio anche nelle zone periferiche. È un modello che ha generato lavoro e migliorato la vivibilità di alcuni spazi sia in centro storico che nei quartieri periferici”.

Per Antonio Vinci, direttore Confesercenti Parma, la proroga: Tutela gli investimenti già realizzati dalle imprese e consente tempi congrui per arrivare a una regolamentazione stabile e chiara, che valorizzi l’esperienza positiva maturata negli ultimi anni. Parma è stata un laboratorio di convivenza positiva tra spazi pubblici e attività di ristorazione: una strada che va consolidata e resa duratura, con regole chiare per tutti e applicabili”.

Questo risultato conferma il ruolo di Confesercenti come interlocutore attento e costante nel dialogo con le istituzioni, capace di trasformare le esigenze e richieste delle imprese in conquiste concrete per il settore e per la città.

