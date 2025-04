Delegazione della Costa d’Avorio in municipio, dove è stata ricevuta dall’Assessora alla Cooperazione Internazionale Daria Jacopozzi.

La folta rappresentanza era guidata da Negozene Bakayoko, Ambasciatrice straordinaria e plenipotenziaria della Repubblica della Costa d’Avorio presso il Quirinale, e composta da diversi consiglieri e rappresentanti di alto livello della Costa d’Avorio.

La visita si inserisce nell’ambito dello svolgimento a Parma dal 10 al 12 aprile della quinta edizione di “Made in Côte d’Ivoire” in corso alla sala aurea della Camera di Commercio dell’Emilia in via Verdi 2.

Obiettivo della tre giorni è di approfondire i legami di fiducia e discutere di opportunità e di interagire con le istituzioni nel settore agricolo e culturale coinvolgendo aziende, investitori, imprenditori e territori con particolare riguardo allo sviluppo della Cooperazione internazionale decentrata sugli investimenti tra Italia e Costa d’Avorio e più in generale tra Italia e Africa.