Delegazione di giovani ballerini dal Messico in Municipio a Parma

Il Presidente del Consiglio Comunale Michele Alinovi e la Consigliera Comunale Victoria Oluboyo hanno ricevuto, questa mattina, in Municipio, i danzatori e le danzatrici del Ballet Folclorico Plateros, provenienti dal Messico. I ragazzi e le ragazze si trovano in Italia per Festival Internazionale dei Giovani e, dopo il saluto nella Sala del Consiglio Comunale, si sono esibiti in piazza Garibaldi nei loro balli tradizionali.

Si tratta della quinta ed ultima tappa parmigiana del Festival Internazionale dei Giovani, coordinato da Carlo Devoti; l’iniziativa è patrocinata da molti anni dall’UNESCO e nasce con l’obiettivo di promuovere l’incontro tra culture e generazioni, attraverso la musica, l’arte e il dialogo interculturale.

Il Ballet Folclorico Plateros, fondato nel 2016 da Octavio Alejandro Jiménez Navarrete a Plateros Fresnillo (Zacatecas, Messico), porta avanti la tradizione della danza popolare messicana. La compagnia ha come obiettivo quello di fornire uno spazio di intrattenimento di qualità per gli adolescenti e le adolescenti attraverso la valorizzazione delle tradizioni e dell’identità culturale, preparando nuove generazioni di artisti a rappresentare con orgoglio la comunità di Plateros, lo stato di Zacatecas e l’intero Messico.

