Quotidiano online di Parma

Delegazione di studenti giapponesi in visita: incontro in Municipio e scambio culturale sul cibo e l’agricoltura

Dalla Prefettura di Kagawa al cuore della Food Valley: tra visite in aziende, confronto con gli studenti del Bocchialini

di Tatiana Cogo

Il sindaco Michele Guerra ha accolto in Municipio una delegazione di studenti e studentesse della Prefettura di Kagawa (Giappone), giunti in città nell’ambito di un progetto di scambio culturale e formativo dedicato ai temi dell’agricoltura e dell’agroalimentare.

I giovani visitatori, provenienti da cinque istituti scolastici giapponesi a indirizzo agricolo e agroalimentare, hanno partecipato a un ricco programma di attività di conoscenza e approfondimento sulle eccellenze produttive del territorio parmense.

Durante il loro soggiorno, hanno potuto visitare alcune aziende leader del comparto alimentare e, come tappa conclusiva, lo stabilimento Barilla di Pedrignano, per osservare da vicino la produzione della pasta. Un tema particolarmente significativo per la Prefettura di Kagawa, considerata la patria degli udon, la tradizionale pasta giapponese.

La delegazione ha inoltre incontrato gli studenti dell’Istituto Bocchialini, al Food Farm 4.0, dove si è tenuto un momento di confronto e condivisione sulle pratiche innovative in campo agricolo e agroindustriale, a conferma del legame tra formazione, tecnologia e sostenibilità.

Gli studenti e le studentesse giapponesi hanno infine preso parte alla Giornata della Cultura Giapponese – Bunka no Hi, ospitata alla Biblioteca Ilaria Alpi e organizzata in collaborazione con la Comunità Giapponese di Parma.

L’iniziativa ha offerto un’esperienza immersiva nella tradizione nipponica, con dimostrazioni di cucina, origami e calligrafia (Shodō), in un clima di scambio e amicizia internazionale.

Un incontro che rafforza il dialogo culturale tra Parma e il Giappone, nel segno della conoscenza reciproca e della valorizzazione dei saperi legati al cibo e alla cultura del territorio.

Leggi anche:

Importuna i viaggiatori in stazione: irregolare in Italia espulso dal territorio nazionale

Parma, blitz antidroga dei Carabinieri: due fratelli arrestati con 800 grammi di cocaina nascosta in casa

Al via all’Università di Parma “Geografie, Territorio, città e comunità in Italia”

Carabinieri e Adiconsum Parma, incontro pubblico contro le truffe

Piano sosta, accolte le richieste delle associazioni del commercio

Una goccia di dignità: inaugurata a Parma la “Lavanderia di San Francesco d’Assisi”

Copyright © 2007-2025 ParmaDaily.it

PrivacyCookies

Facebook Instagram

direttore responsabile

Andrea Marsiletti

Facebook Instagram

Copyright © 2007-2025 ParmaDaily.it

PrivacyCookies