Delegazione di studenti giapponesi in visita: incontro in Municipio e scambio culturale sul cibo e l’agricoltura

Il sindaco Michele Guerra ha accolto in Municipio una delegazione di studenti e studentesse della Prefettura di Kagawa (Giappone), giunti in città nell’ambito di un progetto di scambio culturale e formativo dedicato ai temi dell’agricoltura e dell’agroalimentare.

I giovani visitatori, provenienti da cinque istituti scolastici giapponesi a indirizzo agricolo e agroalimentare, hanno partecipato a un ricco programma di attività di conoscenza e approfondimento sulle eccellenze produttive del territorio parmense.

Durante il loro soggiorno, hanno potuto visitare alcune aziende leader del comparto alimentare e, come tappa conclusiva, lo stabilimento Barilla di Pedrignano, per osservare da vicino la produzione della pasta. Un tema particolarmente significativo per la Prefettura di Kagawa, considerata la patria degli udon, la tradizionale pasta giapponese.

La delegazione ha inoltre incontrato gli studenti dell’Istituto Bocchialini, al Food Farm 4.0, dove si è tenuto un momento di confronto e condivisione sulle pratiche innovative in campo agricolo e agroindustriale, a conferma del legame tra formazione, tecnologia e sostenibilità.

Gli studenti e le studentesse giapponesi hanno infine preso parte alla Giornata della Cultura Giapponese – Bunka no Hi, ospitata alla Biblioteca Ilaria Alpi e organizzata in collaborazione con la Comunità Giapponese di Parma.

L’iniziativa ha offerto un’esperienza immersiva nella tradizione nipponica, con dimostrazioni di cucina, origami e calligrafia (Shodō), in un clima di scambio e amicizia internazionale.

Un incontro che rafforza il dialogo culturale tra Parma e il Giappone, nel segno della conoscenza reciproca e della valorizzazione dei saperi legati al cibo e alla cultura del territorio.