Delegazione parmense al Sit-in nazionale per la Riforma della Polizia Locale

Una delegazione parmense ha partecipato oggi al Sit-in nazionale per chiedere un impegno concreto sulla Riforma della Polizia Locale, una riforma attesa da quasi quarant’anni e fondamentale per garantire maggiori tutele e riconoscimenti agli agenti che, ogni giorno, operano con professionalità e dedizione su tutto il territorio italiano.

Durante la manifestazione abbiamo avuto modo di confrontarci con il Capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri, e con la Vicecapogruppo alla Camera, Augusta Montaruli, relatrice della proposta di legge di riforma. Entrambi hanno ribadito la volontà del partito di proseguire con determinazione l’iter parlamentare per dare finalmente risposte concrete al comparto.

L’attenzione resta alta: dopo decenni di attesa, il ferro va tenuto battuto affinché la Polizia Locale ottenga il giusto riconoscimento del proprio ruolo e delle proprie funzioni a tutela della sicurezza dei cittadini.