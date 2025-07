Dente giovedì 10 luglio a Traversetolo con il “Santa Tenerezza Tour 2025”

Torna dal vivo Dente, con il suo “Santa Tenerezza Tour 2025”, giovedì 10 luglio farà tappa anche in Emilia e più precisamente a Traversetolo (PR), nella suggestiva Corte Agresti di piazza Fanfulla.

Il cantautore di Fidenza, ma residente a Milano – che nella sua carriera ormai ventennale vanta album di ottimo livello, tra gli altri “L’amore non è bello” (2009) – porterà le canzoni del suo ultimo album, “Santa Tenerezza”, uscito alla fine di marzo per INRI Records/Metatron.

In apertura, il trio indie pop dei parmigiani Il Peggio è Passato, che sta riscuotendo ovunque un buon successo di pubblico e di critica.

L’evento è organizzato da Esplora Aps nell’ambito della rassegna “Orizzonti 2025”, con il contributo della Regione Emilia Romagna, del Comune di Traversetolo e della Fondazione Cariparma, il sostegno di Chiesi Group, Coop. Alleanza 3.0, Cold Point e degli sponsor di Musica a Corte e con la collaborazione della Proloco di Traversetolo. Charity partner sarà il Banco Alimentare dell’Emilia Romagna.

Ingresso posto unico 23 € + d.p. in prevendita online su www.boxol.it; ingresso ridotto a 20 € per soci Esplora, soci Coop. Alleanza 3.0 e iscritti alla newsletter di Esplora.

I tagliandi sono disponibili anche presso la Piazza dei Salumi e Barazzoni Verde Arredo, entrambi in piazza Fanfulla a Traversetolo.

Link diretto alla biglietteria online: www.boxol.it/it/event/dente-santa-tenerezza-tour-2025-corte-agresti-piazza-fanfulla-traversetolo-pr/569785

Per informazioni: esploraparma.aps@gmail.com, 347/0694258 (solo whatsapp), Facebook e Instagram @associazioneesplora

DENTE – SANTA TENEREZZA TOUR 2025

In apertura: Il Peggio è Passato

Giovedì 10 luglio, ore 21 – Corte Agresti, Piazza Fanfulla, Traversetolo (PR)