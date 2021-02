Denunce per truffe on-line a Traversetolo e Fontanellato: i consigli dei carabinieri per evitarle

Nella giornata di ieri, altre due denunce per truffe on line da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale. I militari della Stazione di Traversetolo a conclusione degli accertamenti, effettuati a seguito della denuncia sporta da due uomini residenti in paese, hanno denunciato per truffa un 35enne residente in provincia di Ravenna.

L’uomo, gravato da specifici precedenti, ha pubblicato un annuncio su una piattaforma on line la vendita di una sega circolare e di una spaccalegna. I due uomini, interessati all’acquisto, dopo averlo contatto ed avuto assicurazione della garanzia del materiale hanno concluso la compravendita. Al denunciato, complessivamente è stata accreditata la somma di cinquemila euro. I Carabinieri della Stazione di Fontanellato, al termine dei riscontri investigativi, hanno denunciato un 36enne romano.

L’interessato, dopo aver concordato la vendita di attrezzi da palestra con un 36enne residente a Fontevivo, è riuscito a farsi accreditare sul proprio conto corrente la somma di 1500 euro rendendosi successivamente irreperibile. Nell ultime settimane diverse sono state le persone denunciate per truffa da parte dei Carabinieri. Il fenomeno, purtroppo visto anche il periodo pandemico, in provincia è quello che tra tutti i reati ha avuto un maggiore incremento. Con l’occasione, si invita a porre attenzione prima di tutto ai siti dove si effettuano gli acquisti ed a verificare la reale esistenza del bene.

Generalmente i prodotti di ingente valore pubblicati con tariffe molto inferiori al prezzo di mercato devono far sorgere qualche dubbio. Inoltre diffidare sempre di email, ancorché anticipate da contatti telefonici, poiché spesso mirano al furto di dati personali. Questa tipologia di attività predatoria, detta “Phishing”, con cui vengono chiesti dati bancari o personali, è prodromica all’impossessamento di nomi utente e password utili a sottrarre denaro, proprio come è successo in altre truffe scoperte dai Carabinieri nei giorni scorsi.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma