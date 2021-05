Denunciati due giovani per guida sotto effetto di droga e violazione del coprifuoco

Stanotte, la pattuglia della Sezione Radiomobile, nel corso dei servizi di controllo del territorio, nel percorrere Via Emilio LEPIDO ha fermato per un controllo un’autovettura con a bordo due ragazzi.

Alla guida del veicolo è stato identificato un 21 enne residente in provincia, mentre al lato passeggero vi era un 22enne, i quali sin da subito hanno mostrato insofferenza. L’autista presentava anche sintomi quali arrossamento degli occhi e delle narici, tanto da far sospettare subito un recente uso di sostanze stupefacenti. Da un controllo sommario dell’auto, si rinveniva nella tasca della portiera lato guida un cucchiaio in acciaio inox recante tracce di combustione e tracce di sostanza consumata, solitamente utilizzato per la preparazione di sostanze stupefacenti da assumere.

Sospettando che lo stesso avesse fatto recente uso di stupefacente, veniva richiesto se volesse sottoporsi a test delle urine presso il Pronto Soccorso di Parma. Il giovane accettava.

L’esame data riscontro positivo ed il 21enne è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per guida sotto l’effetto di sostanza stupefacente e ritirata la patente.

Entrambi i ragazzi, sono stati sanzionati in base alle disposizioni per prevenire il contagio da Covid per non aver rispettato le misure del cosiddetto coprifuoco.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma