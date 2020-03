Violazione del decreto che proibisce gli spostamenti: i Carabinieri hanno denunciato due parmigiani di 20 e 25 anni che stavano recandosi all’aeroporto Marconi di Bologna per prendere un aereo per volare a Madrid in vacanza.

I carabinieri li hanno fermati e chiesto loro il motivo dello spostamento.

Alla risposta “vacanze” sono stati denunciati.