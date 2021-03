Denunciati in città per ricettazione due uomini trovati in possesso di pezzi di ricambio di auto di lusso

Nella serata di ieri, i Carabinieri della Stazione Parma Oltretorrente e del Nucleo Operativo della Compagnia, nel corso di un servizio di controllo del territorio predisposto dal Comando Provinciale, mirato al contrasto dei furti e dei reati predatori in genere hanno denunciato per ricettazione un 41enne rumeno e un 36enne moldavo, in Italia senza fissa dimora. Intorno alle ore 21 la pattuglia della Stazione mentre transitava in tangenziale nord, all’altezza dell’area di servizio “Eni “situata in prossimità dell’uscita con Via Mantova, si è accorta che un autobus con targa moldava era fermo nel parcheggio e due uomini erano intenti a caricare diverse borse nel vano bagagli.

Mentre i militari, si avvicinavano al mezzo, da dietro a tutta velocità si allontanava a fari spenti una vettura di grossa cilindrata. Dopo aver chiesto rinforzo alla Centrale Operativa che invia sul posto un altra pattuglia, si è proceduto al controllo dell’autobus. All’interno vi erano 18 passeggeri più i due autisti che in quel momento stavano caricando le borse. Verificato che tutti erano in regola con i documenti si è ispezionato il vano di carico. Dopo aver suddiviso i vari bagagli e accertato che appartenessero ai viaggiatori, i militari in uno scomparto occultato alla vista hanno scoperto 13 borse in tela di grandi dimensioni, le stesse che poca prima i due stavano caricando. Scaricate dal mezzo ed aperte all’interno sono stati rinvenuti diversi pezzi di ricambio di auto di lusso di varie marche di elevato valore commerciale (fari, plance, volanti, display e cruscotti), senza l’indicazione del destinatario, non appartenenti ad alcun passeggero e che entrambi gli uomini non sapevano indicarne la provenienza. Tutto il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro e i due denunciati per ricettazione.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma