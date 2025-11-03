Denunciato 41enne per occupazione abusiva di un appartamento in ristrutturazione

Si è conclusa con una denuncia alla Procura della Repubblica di Parma l’indagine dei Carabinieri della stazione di San Pancrazio, che ha permesso di identificare un 41enne straniero come presunto responsabile di occupazione abusiva di immobile.

Tutto è iniziato qualche giorno fa, quando diversi condomini di una palazzina in zona strada Baganzola notarono rumori sospetti provenire da un appartamento al piano terra da tempo in ristrutturazione. Le finestre erano state murate dal proprietario per impedire accessi non autorizzati, ma alcuni calcinacci caduti e l’insolito andirivieni di una persona attraverso un foro nei mattoni destarono l’attenzione dei residenti, che chiamarono immediatamente il 112.

Grazie alle preziose segnalazioni dei condomini, i Carabinieri hanno tempestivamente avviato le indagini che hanno consentito di identificare il presunto responsabile: un 41enne nordafricano senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine e già allontanato dallo stesso appartamento in seguito a uno sfratto nel 2016.

Le indagini hanno ricostruito il modus operandi dell’uomo, che aveva sfondato la finestra murata per introdursi nell’abitazione e usarla come dimora, approfittando dell’assenza del proprietario e dello stato di ristrutturazione del locale. Al termine degli accertamenti, e una volta acquisita la denuncia formale del proprietario, i Carabinieri hanno denunciato il 41enne all’autorità giudiziaria.