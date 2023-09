Denunciato giovane a Salso, aveva un coltello con una lama da 12 cm

I continui controlli del territorio ad opera dei Carabinieri della Compagnia di Salsomaggiore Terme, hanno consentito di denunciare in stato di libertà un giovane 20enne di Fidenza.

In particolare nella serata di ieri, una pattuglia della Stazione di Salsomaggiore Terme ha controllato i giovani presenti in Piazza Berzieri, area spesso oggetto di intemperanze giovanili, quali bivacchi e schiamazzi.

L’attività ha portato all’identificazione di una decina di giovani. Uno di questi è stato trovato in possesso di un coltello con una lama di oltre dodici cm, conseguentemente sequestrato, mentre il possessore è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Parma il giovane per porto di oggetti atti ad offendere.

I controlli sulla Città Termale continueranno nei prossimi giorni.