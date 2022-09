Denunciato il minorenne che ha danneggiato la copertura della Ghiaia lanciando bottiglie da Viale Mariotti

A seguito della segnalazione di alcuni operatori economici di Piazza Ghiaia, nei giorni scorsi, gli agenti della Polizia Locale insieme a personale dei Vigili del Fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza una lastra di vetro delle vele sovrastanti la zona mercatale, che risultava gravemente danneggiata e rischiava di cadere sui passanti. Il danneggiamento riscontrato dagli agenti non poteva, però, essere attribuito ad eventi atmosferici od accidentali e gli operatori del Comando hanno prontamente vagliato le immagini registrate dalle telecamere di sicurezza installate in zona risalendo ad un danneggiamento volontario effettuato con il lancio di bottiglie di vetro notturno da parte di una decina di giovani dal sovrastante Viale Mariotti.

Dai questi primi fotogrammi è iniziata la “caccia” all’autore del gesto: le immagini sono state comparate con altri filmati reperiti dagli impianti collocati nel centro cittadino ed arrivando ad elementi importanti per identificare l’autore del danneggiamento che sono stati trasmessi alle pattuglie in servizio esterno.

Sempre nella zona di Viale Mariotti, una pattuglia impegnata nei controlli delle aggregazioni moleste, ha riconosciuto il soggetto immortalato dalle telecamere (un minore di origine straniera, residente a Parma e già noto per intemperanze e condotte moleste) che è stato deferito all’autorità giudiziaria minorile per il reato commesso.

“Le indagini sono state lunghe e laboriose e partivano dalla consapevolezza che gli autori avrebbero potuto essere soggetti minorenni. Alla fine il Nucleo Problematiche del Territorio è riuscito nell’intento di dare un nome all’autore del danneggiamento. Ora sarà l’Autorità Giudiziaria minorile a prendersi carico del ragazzo che, comunque, oltre al danno, dovrà dare spiegazioni ai suoi genitori sulle sue frequentazioni notturne” ha commentato il Comandante della Polizia Locale Michele Cassano.