Denunciato l’autore di 4 furti in farmacie e negozi di Fontanellato e Noceto

Le intense indagini condotte dai Carabinieri della Stazione di Colorno hanno permesso di fare piena luce su una serie di furti che avevano destato allarme e preoccupazione nelle comunità di Noceto e Fontanellato.

Nei giorni scorsi, al termine di un’attività investigativa complessa, i Carabinieri di Colorno hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Parma un 25enne straniero. Dopo accurati accertamenti e verifiche, l’uomo è ritenuto il presunto responsabile di tre furti consumati e di un tentato furto ai danni di farmacie e attività commerciali nei comuni di Noceto e Fontanellato.

Era la notte del 27 dicembre 2024 quando sono stati messi a segno i tre furti: uno ai danni di un ristorante di Noceto e due in farmacie di Fontanellato, oltre a un tentativo in un bar trattoria sempre a Fontanellato. Gli autori dei reati sono riusciti a portare via generi alimentari, denaro contante e uno smartphone, sottratto alla farmacia di Fontanellato. Il danno complessivo è stimato in circa 5.000 euro, oltre ai ingenti danni causati dalla rottura di finestre, porte e suppellettili varie.

Le indagini dei Carabinieri di Colorno hanno rivelato che i furti sono stati commessi con un modus operandi identico: i responsabili hanno utilizzato tombini stradali come arieti per sfondare le porte d’ingresso degli esercizi commerciali.

Attraverso l’analisi dei filmati delle telecamere di videosorveglianza dei locali colpiti e delle telecamere comunali, è stato possibile accertare che i furti erano stati perpetrati da un uomo di sesso maschile.

Le indagini sono proseguite con l’analisi dei dati di traffico telefonico e telematico delle utenze presenti in zona quella notte. I risultati hanno confermato l’utilizzo di una specifica utenza telefonica nel Comune di Fontanellato, in orari e luoghi compatibili con i furti.

Il traffico telefonico ha evidenziato che l’utenza era in uso a un uomo straniero di 25 anni, senza fissa dimora in Italia e privo di regolare permesso di soggiorno. Lo stesso soggetto era già responsabile di alcuni furti ai danni di un bar e di una farmacia in un comune lombardo, dove erano state usate grate metalliche come arieti.

Ulteriori elementi a carico del 25enne sono stati raccolti grazie a un’attività di riscontro che ha permesso di collocarlo nel parmense, negli orari e nei luoghi in cui erano stati commessi i furti.

Al termine delle indagini e grazie all’acquisizione di importanti prove, i Carabinieri della Stazione di Colorno hanno denunciato il 25enne all’Autorità Giudiziaria per il reato di furto aggravato.

Si precisa che l’uomo è attualmente solo indiziato di delitto, e la sua posizione verrà valutata dall’Autorità Giudiziaria nel corso del procedimento. La condanna definitiva potrà essere pronunciata solo al termine di un processo e di una sentenza passata in giudicato, nel rispetto del principio costituzionale della presunzione di innocenza.