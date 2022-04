Denunciato per rapina da una giovane, ospitava in casa un amico latitante che viene arrestato

La notte del 25 aprile, in Via Coppi, in un capannone utilizzato per una festa, una 25enne originaria della Nigeria è stata rapinata da un connazionale 33enne. Dopo insistenti avance, all’ennesima risposta negativa, l’uomo la minaccia con una bottiglia e si fa consegnare le chiavi dell’autovettura dell’amico con cui è arrivata al locale allontanandosi a bordo del mezzo. A seguito della denuncia presentata dai due, ai carabinieri della Stazione di Parma Oltretorrente, si è ricostruita la vicenda.

La ragazza, arrivata al locale con l’amico che si esibisce come dj, riceve le attenzioni da parte del 33enne che con insistenza cerca di invitarla a casa. Al deciso rifiuto si arrabbia e minacciandola con una bottiglia si fa consegnare quanto in suo possesso, ovvero le chiavi dell’autovettura del dj con cui si allontana. I militari, ascoltano anche il dj che riferisce di non aver assistito al momento della minaccia e della rapina ma, di aver notato l’indagato, nel corso della serata, girare spesso intorno alla ragazza e di conoscerlo in quanto frequentatore del locale fornendo l’indirizzo. Ai due, separatamente, è mostrato un fascicolo fotografico con la foto del presunto autore della rapina che, viene riconosciuto da entrambi. Sulla scorta degli elementi raccolti, i militari della Stazione di Parma Oltretorrente e della Sezione Operativa, raggiungono l’abitazione indicata individuando l’auto parcheggiata regolarmente chiusa.

Alla luce di ciò, è stata effettuata una perquisizione domiciliare rinvenendo le chiavi dell’autovettura. All’interno dell’appartamento insieme al presunto autore della rapina viene identificato un 25enne nigeriano che al termine degli accertamenti è stato arrestato poiché destinatario, da novembre 2021, di un’ordinanza di custodia cautelare del Tribunale Ordinario di Venezia – Ufficio Esecuzioni Penali in quanto deve scontare la pena di oltre 7 mesi di reclusione per reati commessi in materia di stupefacenti nella città lagunare tra il 2020/2021. Al termine delle formalità di rito il 33enne è stato denunciato per rapina mentre il 25enne è stato associato al carcere di Parma.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma