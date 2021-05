Depositato il Progetto Preliminare di riqualificazione dello stadio Tardini

Soddisfazione è stata espressa dal Vicesindaco, con delega allo Sport, Marco Bosi, che ha dichiarato: “Sono molto soddisfatto che si sia arrivati al deposito formale del progetto preliminare, i tempi che erano stati dichiarati alla città sono stati rispettati. In questi 5 mesi abbiamo svolto 15 incontri con cittadini ed associazioni perché crediamo che la riqualificazione dello stadio Tardini debba passare da un forte coinvolgimento della città”.

“Il soggetto proponente ha mostrato una grande disponibilità in questo e quest’apertura significa maggiore trasparenza non solo verso i cittadini, ma anche verso altri soggetti che volessero partecipare alla gara che è prevista come ultimo step dell’iter autorizzativo. Nei prossimi giorni verrà analizzata tutta la documentazione presentata e se completa si potrà dare avvio alla conferenza dei servizi preliminare che dovrà esprimersi entro 90 giorni.”