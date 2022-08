Derubano un turista in via Verdi: arrestati i due rapinatori

Il dispositivo di controllo del territorio pianificato dal Comando Provinciale di Parma, mira ad assicurare h24 una costante presenza dei Carabinieri nei luoghi di maggior afflusso di persone ed a maggior rischio criminale, con la massima proiezione esterna di pattuglie proprio nei weekend e durante i festivi, per garantire alla cittadinanza ed ai tanti turisti che la stanno apprezzando, una adeguata cornice di sicurezza proprio quando le tante attrazioni della Città Ducale vengono maggiormente frequentate.

In Parma, domenica mattina le pattuglie a piedi e in macchina sono state concentrate principalmente nelle aree pedonali del centro storico e nelle principali zone di passeggio. Durante questa attività di monitoraggio delle vie del centro, una pattuglia della Stazione Carabinieri di Parma Centro, attraversando via Verdi, ha notato un uomo originario dell’Europa orientale disperarsi. Ottenuta la sua attenzione la pattuglia ha ricostruito che era un turista a Parma da qualche giorno, il quale appena un istante prima era stato avvicinato da due stranieri di origini africane, i quali gli avevano strappato dalle mani una banconota di 50 € per poi fuggire lungo via Verdi, in direzione centro. Immediatamente la pattuglia ha diramato le ricerche dei sospettati alla Centrale Operativa di Parma, ponendosi all’inseguimento dei due, visti dileguarsi tra le persone che in quel momento passeggiavano per il centro.

I Carabinieri dopo un brevissimo inseguimento sono riusciti a raggiungere e bloccare i due sospetti, uno dei quali durante la fuga con un gesto improvviso, ha nascosto qualcosa negli slip.

Accompagnati in caserma i due sono stati riconosciuti senza alcun’ombra di dubbio negli autori del furto dalla vittima. La perquisizione personale ha permesso di rinvenire la banconota rubata, ripiegata più volte su sé stessa, proprio negli slip di uno dei due fuggitivi. Entrambi sono risultati privi di documenti di riconoscimento e per questo identificati, mediante le loro impronte, in due soggetti gravati da più pendenze penali per reati contro il patrimonio ed in materia di stupefacenti, uno marocchino di 25 anni l’altro gambiano di 32.

Al termine delle verifiche, sussistendo la fragranza del reato, i due sono stati tratti in arresto per concorso in furto aggravato e trattenuti, su disposizione della Procura della Repubblica di Parma, presso le camere di sicurezza del Comando Provinciale Carabinieri di Parma in attesa di rito direttissimo.

La refurtiva è stata restituita alla vittima del reato.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma