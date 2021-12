Detenzione illegale di armi e munizioni: denunciati due uomini a Traversetolo e uno a Neviano

Nella giornata di ieri, i carabinieri della Compagnia di Parma hanno svolto un servizio finalizzato al controllo dei detentori, a qualsiasi titolo, di armi e munizionamenti.

I militari hanno eseguito dei controlli nelle abitazioni dislocate su tutto il territorio di competenza deferendo in stato di libertà un 67enne di Neviano degli Arduini, trovato in possesso di oltre 40 munizioni superiore al limite massimo consentito e per non aver custodito l’arma nei modi previsti, lasciandola in un cassetto con il serbatoio inserito.

A Traversetolo, i Carabinieri della Stazione hanno denunciato un 58enne ed un 40enne poiché trovati in possesso di numerosi armi e munizioni, legalmente detenute avendo omesso di dichiarare lo spostamento del luogo di detenzione dell’arma (in passato residenti a Neviano degli Arduini).

Tutte le armi e le munizioni sono state sequestrate in attesa delle disposizioni dell’Autorità Giudiziaria.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma