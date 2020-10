Deviazione della linea urbana n. 9 nel periodo scolastico

A seguito della chiusura al traffico veicolare del tratto di Via Bocchi prospiciente la scuola Racagni, per tutto il periodo scolastico, dal lunedì al venerdì (nei giorni di scuola), dalle ore 7,50 alle ore 8,35, le corse della linea urbana n. 9 in partenza da Marore alle ore 7,21 – 7,41 – 8,01, giunte in V.le Piacenza, anziché svoltare in Via Marchesi, proseguiranno diritto, svolteranno in Strada Buffolara, per effettuare regolare capolinea. In direzione contraria, le corse in partenza da Q.re Crocetta alle ore 7,39 e da P.le Sant’Ilario alle ore 8,03 e 8,23 percorreranno Via La Grola, svolteranno in Via San Pier Damiani, Via Bocchi, dove riprenderanno il consueto percorso.

Una fermata provvisoria, valida soltanto nei giorni e negli orari sopra indicati, verrà posta in Via Bocchi all’intersezione con Via San Pier Damiani.

Sarà effettuata, a richiesta, la fermata presente in V.le Piacenza, pochi metri dopo l’intersezione con Via Marchesi.