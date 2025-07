Deviazioni dei bus per lavori in via Abbeveratoia, le modifiche dal 17 luglio

A causa di interventi stradali che interesseranno via Abbeveratoia, nel tratto compreso tra via Colli e via Gramsci, a partire da giovedì 17 luglio 2025 verrà istituito un senso unico di marcia in direzione nord-sud. I lavori comporteranno modifiche temporanee ai percorsi di alcune linee degli autobus (la 5, la 5 notturna e la 12).

I bus diretti verso il centro città, provenienti rispettivamente da via Chiavari (linee 5 e 5 notturna) e via Colli (linea 12), non proseguiranno come di consueto su via Colli. Giunti alla rotatoria di via Colli, devieranno su via Fleming per poi immettersi su via Gramsci attraverso la rotatoria di piazzale Caduti del Lavoro, dove riprenderanno il loro percorso regolare.

Nessuna deviazione è prevista per il tragitto di ritorno.

La fermata abituale in corrispondenza dell’Ospedale sarà temporaneamente sospesa, in sostituzione, sarà attivata una fermata provvisoria in via Fleming. Le fermate presenti lungo il percorso deviato saranno effettuate su richiesta.

Tep invita gli utenti a prestare attenzione alla segnaletica temporanea.