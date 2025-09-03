Di corsa all’alba, oltre 250 runner alla Good morning and run

Di corsa alle prime luci dell’alba. Solo falcate, battiti e buonumore. E’ la Good Morning and Run by Artcafè che anche quest’anno rappresenta un allenamento irrinunciabile in vista della Parma Mezza Maratona di domenica 14 settembre. Dopo il ‘buona la prima’ della scorsa edizione, il Campus universitario si rivela la location ideale che vince e convince gli oltre 250 runner che si sono radunati poco prima dell’alba. Per il gran finale, poi, tutti a colazione al Campus Cafè, a un passo dal PalaCus.



Quest’iniziativa è stata resa possibile grazie al sostegno di Artcafè, partner storico del Cus e della Parma Mezza Maratona.

“Si tratta di un appuntamento molto amato dai runner già in fermento in vista della Parma Mezza Maratona – spiega Iacopo Tadonio, presidente del CUS Parma – . Rappresenta molto più di un allenamento mattutino: è un momento di condivisione, benessere, divertimento per entrare nello spirito dell’evento che andrà in scena il 13 e 14 settembre. Doveroso è ringraziare l’Università, al nostro fianco anche in questo evento. Grazie inoltre ad Artcafè, con cui da anni condividiamo valori, iniziative e attività, un partner fondamentale per la buona riuscita dell’evento”.

