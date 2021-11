Diabete, Gerace (Pd): “Avviare con celerità formazione sanitari su nuovo spray salvavita a base glucagone”

“Avviare con celerità la formazione”, prevista dalla Regione, per “operatori sanitari e caregiver che somministreranno il nuovo farmaco contro il diabete, uno spray nasale salvavita a base di glucagone” che è stato appena reso rimborsabile dal Sistema sanitario nazionale. È il consigliere regionale del Pd, Pasquale Gerace, a impegnare la giunta sul tema, “per garantire appropriatezza, efficacia e sicurezza dell’intervento terapeutico in urgenza, mantenendo attiva la formazione per la tradizionale somministrazione tramite iniezione”. L’uso del farmaco – indicato per il trattamento dell’ipoglicemia severa negli adulti, negli adolescenti e nei bambini dai 4 anni in su con diabete – è stato autorizzato dall’Aifa e la Regione garantirà la disponibilità dello spray nasale attraverso la Commissione regionale del farmaco.

Gerace sottolinea anche come, “durante l’emergenza pandemica”, alcuni pazienti “con malattie croniche, si sono sottratti ai controlli periodici, per precauzione contro il contagio da Covid”. Tutto ciò – sottolinea – “ha evidenziato l’importanza della telemedicina”. Per questo motivo, il consigliere impegna con la sua risoluzione la Giunta “a proseguire le attività volte a potenziare la pratica della telemedicina, per dare ai pazienti cronici, e in particolare ai diabetici, maggiore continuità assistenziale, migliore qualità di vita e, più in generale, risparmio in termini di spesa sanitaria”.