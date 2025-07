“Diabete in Comune”: incontro tra Damiano Iulio e Andrea Massari

Importante confronto tra l’Attivista Damiano Iulio e il Consigliere regionale Andrea Massari: Il Progetto “DIABETE IN COMUNE” ottiene un nuovo aiuto e supporto.

Fidenza, Italia –

Damiano Iulio, noto attivista per i diritti delle persone con diabete, ha recentemente avuto un incontro proficuo con il Consigliere Regionale Andrea Massari ex Presidente della Provincia di Parma e Sindaco di Fidenza. Al centro del confronto, un’iniziativa di grande importanza: il progetto “DIABETE IN COMUNE”, ideato da Damiano Iulio in collaborazione con l’AILD (Associazione Italiana Lions per il Diabete).

Il progetto, già presentato alla Camera dei Deputati, mira a un obiettivo vitale: l’inserimento e la disponibilità del glucagone spray salvavita all’interno delle farmacie comunali e convenzionate. Sebbene la normativa già preveda l’obbligo per queste farmacie di disporre del glucagone per la gestione delle ipoglicemie severe nei cittadini con diabete, “DIABETE IN COMUNE” vuole andare oltre. Estendere la diffusione del farmaco e ampliare la conoscenza e la consapevolezza alla collettività di questo importante spray salvavita.

L’iniziativa intende anche creare una rete di pronto intervento consapevole, garantendo che tutti i soccorritori (pubblici e privati) siano a conoscenza della possibilità di reperire tempestivamente il farmaco in ogni farmacia in caso di necessità.

Un Vantaggio Economico e Sociale Sostanziale

L’introduzione diffusa del glucagone spray rappresenta una risposta politica di notevole importanza non solo per la salute dei cittadini ma anche per le casse del servizio sanitario regionale. Attualmente, un accesso al pronto soccorso dovuto a una grave ipoglicemia comporta costi stimati intorno ai tremila euro. Il glucagone spray, con un costo di circa ottanta euro, offre un’alternativa economicamente vantaggiosa e un significativo risparmio per il sistema sanitario, oggi più che mai alle prese con la sfida della sostenibilità economica.

Un aspetto innovativo del progetto è la possibilità di acquistare lo spray con fondi pubblici, rendendolo accessibile direttamente ai cittadini con diabete. Questo significa restituire una parte di spesa ai cittadini, rappresentando una rivoluzione amministrativa cruciale che sottolinea un impegno concreto verso il benessere della comunità diabetica e una gestione più efficiente delle risorse.

L’incontro tra Damiano Iulio e il Consigliere Massari segna un passo avanti significativo per il progetto “DIABETE IN COMUNE”, ponendo le basi per un’implementazione che potrebbe avere un impatto positivo duraturo sulla qualità della vita di migliaia di persone e sulla sostenibilità del sistema sanitario regionale.