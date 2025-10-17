Dialogo sulle energie sostenibili tra il Sindaco Guerra e gli studenti dell’Albertelli-Newton

Questa mattina il Sindaco Michele Guerra ha incontrato i ragazzi e le ragazze di terza media dell’Istituto Comprensivo Albertelli-Newton, per un momento di confronto e dialogo sul tema delle energie sostenibili, argomento che gli studenti e le studentesse stanno approfondendo nel loro percorso didattico. All’incontro erano presenti Gianluca Borghi, Assessore alla Sostenibilità Ambientale, Energetica e alla Mobilità, e Caterina Bonetti, Assessora ai Servizi Educativi, insieme alla Dirigente scolastica Paola Piolanti.

La visita all’Istituto assume un significato particolare dopo la recente inaugurazione del nuovo impianto fotovoltaico della scuola Albertelli-Newton, che segna l’avvio della prima Comunità Energetica Rinnovabile (CER) del quartiere Lubiana: l’impianto fornisce energia rinnovabile a una parte del quartiere e permette alla scuola di autoconsumare gran parte del proprio fabbisogno elettrico, con importanti benefici economici e ambientali per la comunità.