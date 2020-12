Diamo forma al Natale: cartelloni di auguri a tutto il personale del Maggiore dalla Scuola in Ospedale

Glitter, brillantini, colori e fantasia: questi gli ingredienti che gli alunni delle scuole dell’infanzia Sergio Neri e Domenico Maria Villa hanno mescolato insieme per dar vita al progetto “Diamo forma al Natale”, realizzato grazie all’Associazione Noi per Loro che da anni sostiene i progetti natalizi della Scuola in Ospedale.

L’inizio è sempre rappresentato dall’allestimento dell’albero di Natale nell’atrio di ingresso dell’Ospedale dei Bambini che quest’anno è stato decorato con i coperchi dei vasetti di vetro trasformati in bellissimi addobbi natalizi dall’ingegno degli alunni delle scuole coinvolte. E il loro impegno si è esteso a maxi cartelloni di auguri in cui ogni bambino ha interpretato il suo Natale. Cartelloni rossi che sono stati appesi all’ingresso dei reparti pediatrici dell’Ospedale dei bambini “Pietro Barilla” e agli ingressi dell’Ospedale Maggiore di Parma.

L’iniziativa è stata presentata questa mattina dalle referenti della scuola dell’infanzia Sergio Neri Francesca Pelagatti e Domenico Maria Villa Gabriella Peracchi, entusiaste della partecipazione dimostrata da bambini e genitori, e dalla referente della Scuola in Ospedale Maria Teresa Bacchi in rappresentanza delle 8 insegnanti dell’istituto comprensivo “Giacomo Ferrari” che garantiscono continuità didattica ai pazienti ricoverati nei reparti pediatrici del Maggiore. “Solitamente organizzavamo i canti di Natale – ha spiegato la maestra Bacchi – ma quest’anno anziché unire le voci abbiamo unito le manine. E con i disegni che ci hanno consegnato i bambini abbiamo pensato di realizzare cartelloni per estendere i nostri auguri di Natale a tutto il personale dell’Ospedale di Parma”.

“In questo anno in cui niente è come prima – ha concluso Nella Capretti presidente dell’associazione Noi per Loro che ogni anno sostiene l’iniziativa – cerchiamo di mantenere le tradizioni che ci sono care e abbiamo trovato grande disponibilità da parte di tutti”.