Dieci chilometri per ricordare e ringraziare i camici bianchi

Avrebbe dovuto essere la domenica dello sport parmigiano per eccellenza.

Coi runner a riprendersi le strade di una città viva e in fermento.

Si è trasformata un piccolo raduno del gruppo master Running Team del Cus Parma che ha voluto esserci, nonostante il posticipo della Reale Mutua Parma Mezza Maratona al 12 settembre 2021. spiega il segretario generale Luigi Passerini. Così, questa mattina, poco prima delle nove, niente starter, palco o medaglie, ma la genuina voglia di correre in sicurezza per una versione mini della manifestazione cuore del Centro Universitario Sportivo.

Dieci chilometri in pieno centro sul percorso classico, con mascherine pre e post corsa e distanziamento obbligatori. Tra i partecipanti al ritrovo, una sessantina in tutto, oltre i runner tesserati della sezione spiccavano anche volontari e amici del Cus Parma che da oltre vent’anni collaborano per la buona riuscita dell’evento che chiama a raccolta migliaia di atleti, famiglie e semplici appassionati.