Dieci tavole di fumetti di Roberto Meli per l’Ospedale dei bambini

Diventare super-eroi con una maschera, indossando una tuta o trasformandosi in un personaggio dei fumetti. Rappresentano questa trasfigurazione le dieci tavole arrivate in dono all’Ospedale dei bambini dagli studenti del secondo anno del Liceo artistico Vittoria di Trento, guidati dal docente di discipline pittoriche, nonché disegnatore di fumetti, Roberto Meli. L’intento del progetto di umanizzazione, arrivato con questa iniziativa alla sua quarta edizione, è accompagnare la fantasia a guarire almeno un pochino il disagio dell’isolamento dovuta a Covid-19.

Tra le dieci tavole anche una speciale realizzata dai ragazzi in memoria del fondatore dell’Ospedale Pietro Barilla ritratto in osservazione dei giovani ospiti del “suo” ospedale. “Mettendo a frutto le competenze scolastiche, gli studenti hanno raccolto la voglia di solidarietà e volontariato – spiega il docente fumettista Roberto Meli – facendone un progetto concreto, uno spunto per un momento di serenità”.

A raccogliere la donazione per conto dei giovani malati è stato Corrado Vecchi, presidente di Giocamico onlus che appenderà le tavole nei reparti: “Ringraziamo per questa iniziativa la dirigente scolastica Daniela Simoncelli– ha rimarcato Vecchi – la vicinanza continua degli allievi delle scuole di arte infatti è particolarmente positiva, valorizzando lo spirito creativo dei giovani malati”.