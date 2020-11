Diesel Euro 4, Occhi (Lega): “Move-in e un limite annuo di chilometraggio per scongiurare lo stop”

“La Regione segua la strada intrapresa da Lombardia e Piemonte per limitare le emissioni dei mezzi inquinanti e scongiurare il blocco dei diesel euro 4 previsto per il prossimo 1 gennaio e si impegni a supportare i possessori di auto ritenute obsolete”.

Così il consigliere regionale della Lega ER Emiliano Occhi, che ha presentato un’interrogazione all’esecutivo di via Aldo Moro in vista dello stop precedentemente fissato per il 1 ottobre 2020.

“Le limitazioni sono solo slittate di 3 mesi, ma dobbiamo tener conto della forte crisi economica che si sta scatenando a seguito della seconda ondata dell’emergenza Covid. Queste misure graverebbero pesantemente sui bilanci di quelle famiglie che si trovano a dover sostituire l’automobile” ha spiegato l’esponente leghista.

“Va considerato anche il fatto che molti dei cittadini che posseggono un’automobile ante euro 4, utilizzano l’auto per brevi tragitti e percorrono un basso chilometraggio annuo. Il dover quindi cambiare l’auto risulterebbe ancora più sconveniente in rapporto allo scarso utilizzo della stessa” ha proseguito il consigliere parmigiano, introducendo il progetto Move-In: “Si tratta di un’esperienza già avviata in Lombardia e Piemonte che, tramite il monitoraggio dei veicoli inquinanti, promuove una modalità innovativa per il controllo delle emissioni degli autoveicoli attraverso una mappatura annuale delle percorrenze tenendo conto dell’uso effettivo del mezzo e dei chilometri percorsi”.

Il progetto prevede una libera circolazione dei mezzi inquinanti senza alcun tipo di limitazione ma rispettando solamente un tetto massimo di percorrenza chilometrica annuale calcolato in base alla tipologia e alla classe ambientale del veicolo.

“Basta installare una scatola nera sul mezzo in modo che si riescano a rilevare le informazioni necessarie attraverso il collegamento satellitare a un’infrastruttura tecnologica dedicata e abilitata a gestire le limitazioni alla circolazione dei veicoli più inquinanti. La Regione ha intenzione di valutare questa alternativa? E cosa farà per incentivare l’acquisto di auto nuove?” ha concluso Occhi.