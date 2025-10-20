Diga di Vetto, Azione: “Un passo avanti decisivo per il futuro idrico del territorio”

Apprendiamo con soddisfazione della conclusione positiva della prima fase progettuale dei lavori di costruzione della Diga di Vetto. Il completamento del Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali (Docfap) rappresenta finalmente un passo concreto verso la realizzazione di un’opera strategica attesa da decenni e conferma la sostenibilità tecnica, economica e ambientale dell’invaso, fondamentale per garantire sicurezza idrica, supportare l’agricoltura e tutelare l’ambiente nella Val d’Enza.

Azione da sempre evidenzia come questa infrastruttura possa unire le esigenze ambientali con quelle produttive di un territorio a forte vocazione agroalimentare.

Ora è prioritario accelerare la progettazione definitiva e il reperimento di tutte le risorse necessarie, evitando contrapposizioni ideologiche e puntando su una collaborazione istituzionale concreta e responsabile.

Serena Brandini

Segretario provinciale Azione Parma

Claudio Guidetti

Segretario provinciale Azione Reggio Emilia