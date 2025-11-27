Quotidiano online di Parma

Diga di Vetto, incontro in Bonifica Parmense con il Commissario Orlandini e le istituzioni locali

di Andrea Marsiletti

I contenuti del Docfap (Documento di fattibilità delle alternative progettuali) riguardanti il progetto dell’invaso in Val d’Enza, l’iter procedurale di avanzamento, le azioni sinergiche integrate e le prospettive per il territorio su sponda parmense e reggiana sono stati presentati dal Commissario Straordinario per la Diga di Vetto, Stefano Orlandini, ai rappresentanti delle Istituzioni parmensi nel corso di un incontro tecnico-informativo organizzato dalla Bonifica Parmense presso la sede consortile della Casa dell’Acqua a Parma.

La pm Lucia Russo ospite della Cra di Alberi sul tema della violenza contro le donne”

All’incontro, introdotto dalla presidente della Bonifica Parmense Francesca Mantelli con il direttore generale Fabrizio Useri e il dirigente Area tecnico-agraria Daniele Scaffi, hanno preso parte i sindaci Raffaella Devincenzi (Neviano degli Arduini), Daniele Friggeri (Montechiarugolo), Nicola Cesari (Sorbolo Mezzani) e Simone Dall’Orto (Traversetolo), oltre al dirigente Pianificazione della Provincia di Parma Andrea Ruffini; per il Comune di Parma presenti la dirigente Ilaria Rosati, settore Transizione ecologica, raggiunta nel corso dell’incontro dall’assessore alla Sostenibilità ambientale Gianluca Borghi.

Al meeting, oltre al Commissario Orlandini e ad Andrea Pillon, esperto di processi decisionali inclusivi per Avventura Urbana (società che coordinerà gli incontri del dibattito pubblico), sono intervenuti in collegamento il team del Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale – il RUP Pietro Torri, che ha illustrato il Docfap; Ada Francesconi e Sara Simona Cipolla –; e Alfredo Caggianelli, dirigente della Regione Emilia-Romagna.


Leggi anche:

Burani (Europa Verde): “Il commissario alla diga di Vetto sabota il Contratto di Fiume, inaccettabile”

Neviano degli Arduini e Vetto: presentato il documento per l’invaso in Val d’Enza agli amministratori

Europa Verde Reggio Emilia: “La diga di Vetto è una scelta costosa e distruttiva per l’Enza e il territorio”

Diga di Vetto: via libera all’invaso da 86 milioni di metri cubi in Val d’Enza

Diga di Vetto, parte l’iter per l’approvazione: prima riunione operativa con commissario e istituzioni

Diga di Vetto, i commenti dei partiti dopo l’annuncio della consegna del documento di fattibilità

Copyright © 2007-2025 ParmaDaily.it

PrivacyCookies

Facebook Instagram

direttore responsabile

Andrea Marsiletti

Facebook Instagram

Copyright © 2007-2025 ParmaDaily.it

PrivacyCookies