Diga di Vetto, parte l’iter per l’approvazione: prima riunione operativa con commissario e istituzioni

Ha preso ufficialmente il via l’iter di approvazione del progetto per la diga di Vetto, opera considerata strategica per la gestione delle risorse idriche e la sicurezza del territorio. Si è svolta infatti la prima riunione operativa, convocata dal commissario straordinario, prof. Stefano Orlandini, alla quale hanno preso parte i rappresentanti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, della Regione Emilia-Romagna, dei Consorzi di Bonifica e dell’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po.

Nel corso dell’incontro i progettisti incaricati hanno illustrato il progetto, consegnato lo scorso 30 agosto, aprendo la strada alla fase di valutazione e approvazione. L’opera, sostenuta con forza dal vicepresidente del Consiglio e ministro Matteo Salvini, rappresenta una delle infrastrutture più attese dalla comunità locale.