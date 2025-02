Digitale Facile: i corsi di formazione di febbraio a Parma

Proseguono i corsi gratuiti di formazione digitale realizzati nell’ambito di “Parma Digitale +”, il progetto che ha come obiettivo aiutare cittadine e cittadini a superare il divario digitale.

I partecipanti e le partecipanti impareranno e approfondiranno diversi temi, tra cui: uso di smartphone e tablet, comandi vocali, prenotazioni e pagamenti di servizi online, cos’è e come funziona la biblioteca digitale.

La partecipazione è gratuita; è richiesta l’iscrizione telefonando ai numeri 0521.218700-0521.40521 o attraverso l’apposita applicazione (clicca qui).

I corsi si svolgeranno alle biblioteche Civica e Malerba e nelle sedi di Sefora e Intercral.

Biblioteche Civica e Malerba

Nelle biblioteche del Comune di Parma sono in programma due corsi gratuiti per conoscere la Biblioteca Digitale Emilib, il catalogo e i servizi online delle biblioteche: venerdì 7 febbraio, dalle 10:30 alle 12, in Biblioteca Civica (Vicolo Santa Maria 5) e venerdì 21 febbraio, dalle 10:30 alle 12, in Biblioteca Malerba (Via Mafalda di Savoia 15/a).

Sede di Sefora

Al Polo Educativo di Comunità Patrizia Ferri (ingresso in via Jacobs n. 14) – sede di Sefora – i corsi “Utilizzare Smartphone e Tablet” sono in programma il 19 e il 26 febbraio, in due sessioni: una dalle 10 alle 12 e l’altra dalle 15:30 alle 17:30.

Sede di Intercral

È in programma un ciclo di formazione nella sede di Intercral, in Via Enrico Sartori n. 39, ogni martedì del mese: il 4, 11 e 25 febbraio, dalle 14:30 alle 16:30, “Capire il computer e ordinare e posizionare i file”, e dalle 16:30 alle 18:30, “Introduzione a Internet e posta elettronica”; martedì 18 febbraio, dalle 14:30 alle 16:30, “Creazione di contenuti digitali, in particolare elaborazione testi” e, dalle 16:30 alle 18:30, “Creazione di contenuti digitali, Fogli elettronici”.

Centri di facilitazione digitale

I cittadini e le cittadine possono ricevere supporto anche recandosi ai centri di facilitazione digitale che offrono servizi di formazione e di assistenza personalizzata individuale. Maggior info disponibili al link: https://bit.ly/PuntiDigitaleFacileParma

Info generali

I corsi di formazione e i Punti di facilitazione vengono realizzati grazie a “Parma Digitale +”, il progetto del Comune di Parma, in co-progettazione con ANCESCAO in raggruppamento di ETS non formalizzato, realizzato nell’ambito di “Digitale Facile in Emilia-Romagna”. Le attività sono promosse dalla Regione Emilia-Romagna (soggetto attuatore) e finanziate per 252.000 euro con fondi dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), missione 1 – componente 1 – investimento 1.7.2 “Centri di servizi di facilitazione digitale”; il PNRR è finanziato dai fondi europei del Programma Next Generation EU.